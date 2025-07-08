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        Şanlıurfa'da gıda işletmelerine eğitim veriliyor

        Şanlıurfa Valiliği tarafından kentte gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik eğitim çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 11:31 Güncelleme: 08.07.2025 - 11:31
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        Şanlıurfa'da gıda işletmelerine eğitim veriliyor
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        Şanlıurfa Valiliği tarafından kentte gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik eğitim çalışması başlatıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte turizmin geliştirilmesi için alınan tedbirler sürüyor.

        Turizme hizmet eden işletmelerin geliştirilmesi, kalite ve standartlarının iyileştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen eğitimler, kamu ve özel kuruluşların işbirliğiyle yürütülecek.

        Eğitimler ilk olarak kentin önemli turizm noktalarının başında gelen Balıklıgöl ve tarihi hanlar bölgesinde faaliyet gösteren gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerine yönelik planlandı.

        Esnafın bilinçlendirilerek daha temiz ve düzenli şekilde turizme hizmet etmesi hedeflenen eğitimler kapsamında, uzmanlar 421 işletmeye yönelik, hijyen, kişisel hijyen, kalite, gıda sağlığı, etiketleme, estetik ve görünüm alanlarında eğitim verilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Hasan Şıldak, eğitimlerin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Türkiye'nin veya dünyanın herhangi bir yerinden Şanlıurfa'yı ziyaret eden, misafirlerimizin çok daha güzel duygularla, memnuniyetle, içi rahat ve gönlü ferah bir şekilde kentimizden ayrılmasını, 'iyi ki bu şehre geldim' demesini istiyoruz. Misafirlerimize 'Şanlıurfa'da kültürel miras, tarihi eserler, maneviyat o iklimi hissettim ama bir de işletmeler, restoranlar, ciğerciler, aktarlar, kuruyemişçiler, yöresel ürün satıcıları var ki helal olsun ancak bu kadar temiz, düzenli, bakımlı bir satış usulü olur' dedirtebilmek için bu çalışmayı yapıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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