Şanlıurfa'da otomobilin motor kısmında 65 tabanca ele geçirildi
Şanlıurfa'da bir otomobilin motor bölümünde ruhsatsız 65 tabanca, 79 şarjör ve 50 mermi ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.
Şanlıurfa'da bir otomobilin motor bölümünde ruhsatsız 65 tabanca, 79 şarjör ve 50 mermi ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları bir otomobili Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Şanlıurfa gişeleri civarında durdurup arama yaptı.
Otomobilin motor kısmını kontrol eden ekipler, çuvallara yerleştirilmiş 65 tabanca, 79 şarjör ve 50 mermi buldu.
Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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