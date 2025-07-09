Şanlıurfa'da otomobilin motor kısmında 65 tabanca ele geçirildi

Otomobilin motor kısmını kontrol eden ekipler, çuvallara yerleştirilmiş 65 tabanca, 79 şarjör ve 50 mermi buldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları bir otomobili Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Şanlıurfa gişeleri civarında durdurup arama yaptı.

Şanlıurfa'da bir otomobilin motor bölümünde ruhsatsız 65 tabanca, 79 şarjör ve 50 mermi ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

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