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        Şanlıurfa'da otomobilin motor kısmında 65 tabanca ele geçirildi

        Şanlıurfa'da bir otomobilin motor bölümünde ruhsatsız 65 tabanca, 79 şarjör ve 50 mermi ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 09:06 Güncelleme: 09.07.2025 - 09:12
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        Şanlıurfa'da otomobilin motor kısmında 65 tabanca ele geçirildi
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        Şanlıurfa'da bir otomobilin motor bölümünde ruhsatsız 65 tabanca, 79 şarjör ve 50 mermi ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları bir otomobili Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Şanlıurfa gişeleri civarında durdurup arama yaptı.

        Otomobilin motor kısmını kontrol eden ekipler, çuvallara yerleştirilmiş 65 tabanca, 79 şarjör ve 50 mermi buldu.

        Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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