Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan genç öldü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Muhammed Zencirci (18) Hürriyet Mahallesi'nde sokakta yürürken henüz kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Zencirci, ambulansla kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.