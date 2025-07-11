Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde bir otomobilde 167 narkotik hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde bir otomobilde 167 narkotik hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Haliliye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Devteşti Mahallesi'nde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, 167 narkotik hap ve 6 parça halinde 895,67 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.
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