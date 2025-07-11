Şanlıurfa'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.
Kırsal Olgunlar Mahallesi'nde sulama kanalında ceset gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine jandarma, ambulans ve Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin çalışması sonrası sudan çıkarılan cesedin Mustafa Aslan'a ait olduğu belirlendi.
Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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