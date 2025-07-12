Şanlıurfa'da ruhsatsız silah operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da ruhsatsız silah operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yasa dışı silahlanmayla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

Siverek, Viranşehir, Suruç ve Birecik ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin araç, ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 9 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 11 tabanca şarjörü, farklı boyut ve özelliklerde​​​​​​​ 201 fişek ele geçirildi.