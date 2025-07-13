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        Şanlıurfa'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 6 zanlı yakalandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 17:10 Güncelleme: 13.07.2025 - 17:10
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 6 zanlı yakalandı
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        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin silah kaçakçılığı ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında Haliliye, Viranşehir ve Siverek ilçelerinde belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlediğini bildirdi.

        Operasyonda, 2 tabanca, av tüfeği, 240 mermi, 630 hap ile 210 gram uyuşturucu ele geçirildiğini ifade eden Şıldak, 6 zanlının gözaltına alındığını belirtti.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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