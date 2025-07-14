Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Mahmut Delibaş'ın kullandığı 47 GU 473 plakalı otomobil, ilçe kırsalındaki Alakonak Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücüyle araçtaki aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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