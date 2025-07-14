Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 12:31 Güncelleme: 14.07.2025 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

        Mahmut Delibaş'ın kullandığı 47 GU 473 plakalı otomobil, ilçe kırsalındaki Alakonak Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

        Kazada sürücüyle araçtaki aynı aileden 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vahşet! Üniversite öğrencisinin cansız bedeni valizde bulundu!
        Vahşet! Üniversite öğrencisinin cansız bedeni valizde bulundu!
        Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem
        Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem
        Özer'in tutukluluğuna devam talebi
        Özer'in tutukluluğuna devam talebi
        En çok göç alan ve veren şehirler
        En çok göç alan ve veren şehirler
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        Fenerbahçe'den Xhaka hamlesi!
        Fenerbahçe'den Xhaka hamlesi!
        15 Temmuz şehidi ailesine ziyaret
        15 Temmuz şehidi ailesine ziyaret
        Osimhen'de karar haftası!
        Osimhen'de karar haftası!
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        "Sapık" kavgası! Anne ve kızı silahla yaraladı
        "Sapık" kavgası! Anne ve kızı silahla yaraladı
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        Paralel şekilde ilerliyorlar! 4'ü de 2 km uzunluğunda!
        Paralel şekilde ilerliyorlar! 4'ü de 2 km uzunluğunda!
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        Facianın kıyısından dönüldü!
        Facianın kıyısından dönüldü!
        Müezzini bıçakladı!
        Müezzini bıçakladı!
        Borsada manipülasyona 8 gözaltı
        Borsada manipülasyona 8 gözaltı
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?

        Benzer Haberler

        FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 9. YILI - 15 Temmuz gazisi Şefkatlioğlu protez b...
        FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 9. YILI - 15 Temmuz gazisi Şefkatlioğlu protez b...
        Şanlıurfa'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 6 zanlı yakaland...
        Şanlıurfa'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 6 zanlı yakaland...
        Şanlıurfa'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yarala...
        Şanlıurfa'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yarala...
        Şanlıurfa'da bulunan anıt mezar kalıntısı kayıt altına alındı
        Şanlıurfa'da bulunan anıt mezar kalıntısı kayıt altına alındı
        Şanlıurfa'da "huzur 63 uygulaması" gerçekleştirildi
        Şanlıurfa'da "huzur 63 uygulaması" gerçekleştirildi
        Şanlıurfa'da epilepsi nöbeti geçirerek 4. kattan düşen kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da epilepsi nöbeti geçirerek 4. kattan düşen kişi yaralandı