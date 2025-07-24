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        Şanlıurfa'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 10:53 Güncelleme: 24.07.2025 - 10:53
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucu ve silah kaçakçılığına karşı jandarma ekiplerince Viranşehir ilçesinde 3 adrese operasyon düzenlendiğini belirtti.

        Operasyonda, 3 uzun namlulu silah, 4 tabanca, 2 av tüfeği, 1 kilogram kubar esrar, 197 gram toz esrar, 9 kök kenevir bitkisi, 4 gram sentetik uyuşturucu ve çeşitli silahlara ait 424 mermi ele geçirildiğini belirten Şıldak, 3 zanlının gözaltına alındığını ifade etti.

        Şıldak, işlemleri tamamlanan 2 şüphelinin tutuklandığını, 1 zanlının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını aktardı.

        Jandarma tarafından paylaşılan görüntülerde, ekiplerce, toprağın altındaki sulama borularının içerisinde ve taşların arasında uzun namlulu silahların ele geçirilmesi görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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