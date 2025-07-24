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        Şanlıurfa'da termometreler 52 dereceyi gösterdi

        Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 52 dereceyi gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 13:00 Güncelleme: 24.07.2025 - 13:19
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        Şanlıurfa'da termometreler 52 dereceyi gösterdi
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        Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 52 dereceyi gösterdi.

        Kentte sıcak hava, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sıcaktan korunmak isteyenler, Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda, parklarda ve ağaç gölgeliklerinde serinlemeyi tercih etti.

        Bazı vatandaşların şapka ve şemsiye kullanarak, kimilerinin ise havuzlarda serinlemeye çalıştığı gözlendi.

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi otobüslerinin toplanma merkezlerinde bekleyen vatandaşlar ise soğuk buharlı su püskürtme sistemiyle serinliyor.

        Sıcaklık nedeniyle kentin işlek cadde ve sokaklarında da sakinliğin olduğu görüldü.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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