Şanlıurfa'da sulama kanalında akıntıya kapılan kişiyi arama çalışması sürüyor
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde dün akıntıya kapılan kişiyi arama çalışması sürüyor.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde dün akıntıya kapılan kişiyi arama çalışması sürüyor.
İlçeye bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi civarında girdiği sulama kanalında kaybolan Mehmet Fatih Yıldız (37) için başlatılan arama çalışması ikinci gününde devam ediyor.
Dalgıç polisler, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve sağlık ekipleri bölgedeki yaklaşık 20 kilometrelik alanda su yüzeyinde ve altında çalışma yapıyor.
Yıldız’ın yakınlarının ise olay yerindeki endişeli bekleyişi sürüyor.
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