GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da sulama kanalında akıntıya kapılan kişinin cesedi 4 gün sonra bulundu

Şanlıurfa'nın yanı sıra Hatay'dan gelen dalgıç polisler, Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri bölgede geniş bir alanda su yüzeyinde ve altında arama yaptı.

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