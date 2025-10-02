Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Gaziantep ve çevre illerde İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi

        İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 01:12 Güncelleme: 02.10.2025 - 01:12
        Gaziantep ve çevre illerde İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi
        İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta protesto edildi.

        Gaziantep'te Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını protesto etti.

        Türk ve Filistin bayraklarını açarak slogan atan vatandaşlar İsrail'e tepki gösterdi.

        Gaziantep Kudüs Platformu tarafından organize edilen buluşmada, İsrail'in Gazze'deki zulmünü anlatan fotoğraflar sergilendi.

        - Şanlıurfa

        "Peygamberler şehri" Şanlıurfa'da, Küresel Sumud Filosu'na destek için vatandaşlar Rabia Meydanı'nda bir araya geldi.

        Ellerinde Filistin bayrağı taşıyan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti.

        Daha sonra Şanlıurfa'da, sıkıntısı olan ve darda kalan kişilerin talepleri üzerine minarelerden yankılanan ve kentte bir gelenek olan ve halk arasında "faraçlık" da denen feraciye duası meydanda okundu.

        - Malatya

        Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin önündeki alanda toplanan vatandaşlar, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını protesto etti.

        Vatandaşlar, filoya saldırı düzenleyen İsrail aleyhine slogan attı.

        Katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli pankartlar taşıdı.

        - Kahramanmaraş

        Kahramanmaraş Platformu üyelerince organize edilen etkinlikte vatandaşlar Türk ve Filistin bayrakları ile Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde toplandı.

        Katılımcılar, insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye yol alan Küresel Sumud Filosu'ndakiler için dua etti.

        Sloganlar atan platform üyeleri, İsrail'in saldırılarını protesto etti.

