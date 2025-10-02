Gaziantep ve çevre illerde İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta protesto edildi.

Gaziantep'te Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını protesto etti.

Türk ve Filistin bayraklarını açarak slogan atan vatandaşlar İsrail'e tepki gösterdi.

Gaziantep Kudüs Platformu tarafından organize edilen buluşmada, İsrail'in Gazze'deki zulmünü anlatan fotoğraflar sergilendi.

- Şanlıurfa

"Peygamberler şehri" Şanlıurfa'da, Küresel Sumud Filosu'na destek için vatandaşlar Rabia Meydanı'nda bir araya geldi.

Ellerinde Filistin bayrağı taşıyan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti.

Daha sonra Şanlıurfa'da, sıkıntısı olan ve darda kalan kişilerin talepleri üzerine minarelerden yankılanan ve kentte bir gelenek olan ve halk arasında "faraçlık" da denen feraciye duası meydanda okundu.

- Malatya