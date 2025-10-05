Şanlıurfa'da traktörle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde traktörle çarpışan otomobildeki baba ile oğlu yaralandı.
Kırsal Başaran Mahallesi yakınlarında seyir halinde olan H.D. idaresindeki otomobil, önünde ilerleyen traktörle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü H.D. ile oğlu Ş.D. itfaiyenin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
