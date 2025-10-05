Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da traktörle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde traktörle çarpışan otomobildeki baba ile oğlu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 22:46 Güncelleme: 05.10.2025 - 22:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da traktörle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde traktörle çarpışan otomobildeki baba ile oğlu yaralandı.

        Kırsal Başaran Mahallesi yakınlarında seyir halinde olan H.D. idaresindeki otomobil, önünde ilerleyen traktörle çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde sıkışan sürücü H.D. ile oğlu Ş.D. itfaiyenin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

        Yaralılar, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe fırsat tepti: Samsun'da sessiz gece
        Fenerbahçe fırsat tepti: Samsun'da sessiz gece
        Trump: Netanyahu Gazze’deki saldırıları sonlandırmaya hazır
        Trump: Netanyahu Gazze’deki saldırıları sonlandırmaya hazır
        Galatasaray'da zemin için acı rapor!
        Galatasaray'da zemin için acı rapor!
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 4+4+4 açıklaması
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 4+4+4 açıklaması
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi seçimi
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi seçimi
        Yurt, yağışlı ve serin havanın etkisine giriyor
        Yurt, yağışlı ve serin havanın etkisine giriyor
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Ederson
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Ederson
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi y...
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi y...
        Şanlıurfa'da çizgili sırtlan kamerada
        Şanlıurfa'da çizgili sırtlan kamerada
        Şanlıurfa'da zincirleme kazada yaralanan sürücü kurtarılamadı
        Şanlıurfa'da zincirleme kazada yaralanan sürücü kurtarılamadı
        Şanlıurfa'da kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Tarihte iz bırakan kişileri günün teknolojisiyle buluşturan kısa film, TEKN...
        Tarihte iz bırakan kişileri günün teknolojisiyle buluşturan kısa film, TEKN...
        Şanlıurfa'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı