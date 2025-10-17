Şanlıurfa'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Vali Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
İl Jandarma ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 6 kilogram sentetik uyuşturucu, 23 kök Hint keneviri, 60 gram kenevir tohumu, 14 hap, 3 tabanca, 2 av tüfeği ve 24 fişek ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 3 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.
