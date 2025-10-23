Şanlıurfa'da traktörden düşen çocuk öldü
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ağabeyinin kullandığı traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti.
Kırsal Saraççeşme Mahallesi'nde ağabeyi M.A'nın (18) kullandığı 63 HE 086 plakalı traktörün römorkunda bulunan 6 yaşındaki Mehmet Emin A, dengesini kaybederek düştü.
Traktörün üzerinden geçmesi sonucu yaralanan Mehmet Emin A, ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Mehmet Emin A, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
