Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da Cumhuriyet Bayramı anısına ceviz kabuklarıyla Türk bayrağı yaptılar

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde anaokulu öğretmeni, velilerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anısına atık malzemelerden Türk bayrağı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 16:12 Güncelleme: 27.10.2025 - 16:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da Cumhuriyet Bayramı anısına ceviz kabuklarıyla Türk bayrağı yaptılar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde anaokulu öğretmeni, velilerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anısına atık malzemelerden Türk bayrağı yaptı.

        Bahçelievler Mahallesi'ndeki Kırkbir Evler Anaokulu öğretmeni Şevin Utli, anne atölye çalışmaları kapsamında velilerle atık malzemelerden Türk bayrağı yapmak istedi.

        Yaklaşık bin ceviz kabuğu, boya ve atık çerçeve kullanılarak yapılan bayrak, Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde sergilenecek.

        Okul öncesi öğretmeni Şevin Utli, AA muhabirine, Valilik ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sürdürülen Başarı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) kapsamında gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Hem 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hem de geri dönüşümün önemini vurgulamak amacıyla atık malzeme olarak ceviz kabuğu kullandıklarını belirten Utli, "Bin ceviz kabuğundan çok güzel bir Türk bayrağı tasarladık. Okul, aile ve öğrencilerimizin iş birliğiyle hazırladık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Velilerden Berivan Güneş de etkinlik için öğretmene teşekkür ederek, çok güzel bir bayrak yaptıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        İki maganda ve iki saldırıya uğrayan kadın!
        İki maganda ve iki saldırıya uğrayan kadın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Trump'tan Putin'e: Füze test etmek yerine savaşı bitirmeli
        Trump'tan Putin'e: Füze test etmek yerine savaşı bitirmeli
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        "Bana göz kırptı"
        "Bana göz kırptı"
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sayıları sadece 358 bin
        Sayıları sadece 358 bin
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa YEDAM'dan muhtarlara ziyaret
        Şanlıurfa YEDAM'dan muhtarlara ziyaret
        Şanlıurfa'da nöbetçi polisi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
        Şanlıurfa'da nöbetçi polisi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
        Şanlıurfa'da zincirleme kazada 6 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da zincirleme kazada 6 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da bulunan patlamamış top mermisi imha edildi
        Şanlıurfa'da bulunan patlamamış top mermisi imha edildi
        Şanlıurfa'da köprüden düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da köprüden düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Nöbet tutan polis memuru, kolundan bıçaklandı
        Nöbet tutan polis memuru, kolundan bıçaklandı