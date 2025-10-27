Şanlıurfa'da Cumhuriyet Bayramı anısına ceviz kabuklarıyla Türk bayrağı yaptılar

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde anaokulu öğretmeni, velilerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anısına atık malzemelerden Türk bayrağı yaptı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki Kırkbir Evler Anaokulu öğretmeni Şevin Utli, anne atölye çalışmaları kapsamında velilerle atık malzemelerden Türk bayrağı yapmak istedi.

Yaklaşık bin ceviz kabuğu, boya ve atık çerçeve kullanılarak yapılan bayrak, Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde sergilenecek.

Okul öncesi öğretmeni Şevin Utli, AA muhabirine, Valilik ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sürdürülen Başarı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) kapsamında gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hem 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hem de geri dönüşümün önemini vurgulamak amacıyla atık malzeme olarak ceviz kabuğu kullandıklarını belirten Utli, "Bin ceviz kabuğundan çok güzel bir Türk bayrağı tasarladık. Okul, aile ve öğrencilerimizin iş birliğiyle hazırladık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Velilerden Berivan Güneş de etkinlik için öğretmene teşekkür ederek, çok güzel bir bayrak yaptıklarını kaydetti.