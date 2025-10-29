Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Güzelşehir Mahallesi'nde iki grup arasında yaşanan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada Muhammed Emin Kasap (17), bacağına isabet eden mermiyle yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kasap, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.
