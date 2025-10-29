Habertürk
        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Giriş: 29.10.2025 - 11:18 Güncelleme: 29.10.2025 - 11:18
        Güzelşehir Mahallesi'nde iki grup arasında yaşanan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada Muhammed Emin Kasap (17), bacağına isabet eden mermiyle yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kasap, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

