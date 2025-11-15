Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılardan biri savcılıktan, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekiplerce belirlenen 4 adreste yapılan aramalarda, 5 uzun namlulu tüfek, av tüfeği, 5 şarjör, 266 değişik çap ve ebatta fişek ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.

