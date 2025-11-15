Habertürk
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 16:55 Güncelleme: 15.11.2025 - 16:55
        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce belirlenen 4 adreste yapılan aramalarda, 5 uzun namlulu tüfek, av tüfeği, 5 şarjör, 266 değişik çap ve ebatta fişek ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılardan biri savcılıktan, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

