Şanlıurfa'da 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Bu kapsamda 12 yıldır firar olan S.B'nin (48) Dicle Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı bilgisine ulaşan ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

