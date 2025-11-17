Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 16:29 Güncelleme: 17.11.2025 - 16:29
        Şanlıurfa'da 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda 12 yıldır firar olan S.B'nin (48) Dicle Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı bilgisine ulaşan ekipler, adrese operasyon düzenledi.

        Hakkında çeşitli suçlardan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.B, yakalanarak Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

