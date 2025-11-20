GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı
Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı.
Yeni Mahallesi Haleplibahçe Caddesi'ndeki iş yerine henüz belirlenemeyen nedenle silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda E.D. (67) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan E.D, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, kapıya doğru ilerleyen E.D'nin yere düştüğü ve iş yerinde çalışanların yanına gittiği görülüyor.
