        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı

        Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 20:59 Güncelleme: 20.11.2025 - 20:59
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı
        Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı.

        Yeni Mahallesi Haleplibahçe Caddesi'ndeki iş yerine henüz belirlenemeyen nedenle silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda E.D. (67) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan E.D, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, kapıya doğru ilerleyen E.D'nin yere düştüğü ve iş yerinde çalışanların yanına gittiği görülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

