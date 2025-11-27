Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da 2 bin 404 sentetik ecza hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 10:29 Güncelleme: 27.11.2025 - 10:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'da 2 bin 404 sentetik ecza hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

        Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları belirlenen şüphelinin ev ve aracında yapılan aramada, 2 bin 44 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrailli kuzenlerin kan davası! Tam 22 mermi!
        İsrailli kuzenlerin kan davası! Tam 22 mermi!
        Seri cinayetlerde kan donduran detaylar!
        Seri cinayetlerde kan donduran detaylar!
        İngiltere'de lüks konutlara yeni vergi geliyor
        İngiltere'de lüks konutlara yeni vergi geliyor
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        Osimhen seferberliği!
        Osimhen seferberliği!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Daha 2'nci sınıftı... Tenefüste yere yığıldı!
        Daha 2'nci sınıftı... Tenefüste yere yığıldı!
        Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi
        Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        ABD'de 2 askeri personel vuruldu
        ABD'de 2 askeri personel vuruldu
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Mbappe gol oldu yağdı, Real Madrid kazandı!
        Mbappe gol oldu yağdı, Real Madrid kazandı!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Polis memuru kayınvalidesini öldürüp canına kıydı! Kanlı miras!
        Polis memuru kayınvalidesini öldürüp canına kıydı! Kanlı miras!
        Peş peşe acı haber... Ebru'ya da kıydılar!
        Peş peşe acı haber... Ebru'ya da kıydılar!
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        İşçi alacaklarında zaman aşımı
        İşçi alacaklarında zaman aşımı
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
        Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
        Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutukl...
        Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutukl...
        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık operasyonu: 9 tutuklama
        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık operasyonu: 9 tutuklama
        Şanlıurfa Adliyesi'ndeki patlama detaylı olarak araştırılıyor
        Şanlıurfa Adliyesi'ndeki patlama detaylı olarak araştırılıyor
        Büyükşehir'den "Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama" semineri
        Büyükşehir'den "Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama" semineri
        Büyükşehir Belediyesi 50 bin metrekarelik park yapacak
        Büyükşehir Belediyesi 50 bin metrekarelik park yapacak