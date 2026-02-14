Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Şanlıurfa'da koruma altındaki kelaynaklar üreme dönemi için doğaya bırakıldı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Kelaynak Üreme İstasyonu'nda nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan 277 kuş, üreme dönemleri dolayısıyla doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 16:55 Güncelleme: 14.02.2026 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da koruma altındaki kelaynaklar üreme dönemi için doğaya bırakıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Kelaynak Üreme İstasyonu'nda nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan 277 kuş, üreme dönemleri dolayısıyla doğaya salındı.


        Dünyada popülasyonları Fas ve Türkiye'de bulunan kelaynaklar, 1977'den bu yana ilçede Fırat Nehri kenarındaki Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Kelaynak Üreme İstasyonu'nda koruma altında tutuluyor.

        Kelaynak Üreme İstasyonu'nda bulunan 277 kelaynak, üremeleri ve doğal yaşamlarını sürdürebilmeleri için kafesten çıkarılarak doğaya salındı. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kelaynaklar, göç döneminin yaklaştığı yaz sonunda yeniden kafese alınacak.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, istasyonda düzenlenen törende, AA muhabirine, 8 personel tarafından özenle bakımı yapılıp yetiştirilen kuşların bugün üreme istasyonunun kafesinden kayalıklardaki yuvalarına geçeceklerini söyledi.


        Haziran sonunda ise kuşları göçe uğurlayacaklarını aktaran Şıldak, sözlerine şöyle devam etti:

        "Kelaynaklar dünyada Fas ve Türkiye'de bulunuyor. Kelaynak, Birecik'in markası olan bir hayvan türü ve nesli tükendiği için koruma altında. Geçen yıl uğurladığımız 45 kuşumuzun 17'si göç etti, geri kalanları buradaki ortamı tercih edip göç etmeye yönelmedi. Bugün 277 kuşumuzu kafesten alıp yuvalarına nakledeceğiz. Yuvalarında artık yavaş yavaş üreme mevsimine doğru yönelen bir süreç onları bekliyor olacak. Kelaynaklar Birecik için bir değer."

        Törene, Birecik Kaymakamı Mustafa Gürbüz, Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Mustafa Gözel ve Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        "Şok emici" tampon çağrısı
        "Şok emici" tampon çağrısı
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        "Yeni transfer Icardi"
        "Yeni transfer Icardi"
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        Süper Lig'de kritik randevu! İşte 11'ler
        Süper Lig'de kritik randevu! İşte 11'ler
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        İlanlarda doğrulama dönemi başlıyor
        İlanlarda doğrulama dönemi başlıyor
        Hangi emekliye ikramiye farkı ödenir?
        Hangi emekliye ikramiye farkı ödenir?
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Japonlar bile şaştı kaldı!
        Japonlar bile şaştı kaldı!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da freni patlayan kamyon araçların arasına daldı: 1 ölü, 3 yaralı
        Şanlıurfa'da freni patlayan kamyon araçların arasına daldı: 1 ölü, 3 yaralı
        Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        70 milyon TL dolandırıcılık operasyonunda 1 gözaltı
        70 milyon TL dolandırıcılık operasyonunda 1 gözaltı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu 565 sentetik hap ele geçirildi
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu 565 sentetik hap ele geçirildi
        Yoğun yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü Şanlıurfa'da kuraklık yerini berek...
        Yoğun yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü Şanlıurfa'da kuraklık yerini berek...
        STK temsilcileri kapatılacak gümrük kapıları için sınırda toplandı Sınırda...
        STK temsilcileri kapatılacak gümrük kapıları için sınırda toplandı Sınırda...