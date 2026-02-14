Şanlıurfa'da koruma altındaki kelaynaklar üreme dönemi için doğaya bırakıldı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Kelaynak Üreme İstasyonu'nda nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan 277 kuş, üreme dönemleri dolayısıyla doğaya salındı.





Dünyada popülasyonları Fas ve Türkiye'de bulunan kelaynaklar, 1977'den bu yana ilçede Fırat Nehri kenarındaki Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Kelaynak Üreme İstasyonu'nda koruma altında tutuluyor.



Kelaynak Üreme İstasyonu'nda bulunan 277 kelaynak, üremeleri ve doğal yaşamlarını sürdürebilmeleri için kafesten çıkarılarak doğaya salındı. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kelaynaklar, göç döneminin yaklaştığı yaz sonunda yeniden kafese alınacak.



Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, istasyonda düzenlenen törende, AA muhabirine, 8 personel tarafından özenle bakımı yapılıp yetiştirilen kuşların bugün üreme istasyonunun kafesinden kayalıklardaki yuvalarına geçeceklerini söyledi.





Haziran sonunda ise kuşları göçe uğurlayacaklarını aktaran Şıldak, sözlerine şöyle devam etti:



"Kelaynaklar dünyada Fas ve Türkiye'de bulunuyor. Kelaynak, Birecik'in markası olan bir hayvan türü ve nesli tükendiği için koruma altında. Geçen yıl uğurladığımız 45 kuşumuzun 17'si göç etti, geri kalanları buradaki ortamı tercih edip göç etmeye yönelmedi. Bugün 277 kuşumuzu kafesten alıp yuvalarına nakledeceğiz. Yuvalarında artık yavaş yavaş üreme mevsimine doğru yönelen bir süreç onları bekliyor olacak. Kelaynaklar Birecik için bir değer."



Törene, Birecik Kaymakamı Mustafa Gürbüz, Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Mustafa Gözel ve Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit katıldı.

