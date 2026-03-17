Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphe edilen bir otobüs durduruldu.



Otobüste yapılan aramada, gizli bölmelerde gümrük kaçağı 700 elektronik sigara ile 840 paket tütün mamulü ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

