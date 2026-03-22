Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bir adrese operasyon düzenlendi. Ekiplerce yapılan aramalarda, 95 gram sıvı sentetik uyuşturucu, 63 gram tütün, 8 satışa hazır sigara, 3 uyuşturucu içme aparatı, 3 paket satışa hazır tütün, 4 cep telefonu ve 2 tablet ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

