Siverek’te deprem anı güvenlik kamerasında

En son deprem nerede oldu?

Elazığ’da meydana gelen deprem, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde de şiddetli his edildi, deprem anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ElazığSivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde de his edildi. Depremde ilçeye bağlı Karakoyun Mahallesinde bir evin duvarı çökerken, ilçe merkezinde bazı evlerin duvarları çatlak attı. Deprem esnasında herhangi bir can kaybı veya yaralı olmadı. 6.8 büyüklüğündeki deprem Şair İbrahim Rafet Mahallesinde bir işyerinin güvenlik kamerasına an ve an yansıdı. Görüntülerde deprem anında iş yerinin güvenlik kamerası sallanmaya başladıktan bir süre sonra, işyerinde alışveriş yapan gençler depremi fark edip dışarı kaçıyor, iş yeri kamerası ve iş yeri sallanmaya devam ediyor.

ŞANLIURFA 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:26

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:48

YATSI 19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.