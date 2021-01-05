Berdan Mardini'yi dolandırdığı iddia edilen futbolcu hakkında kulüpten açıklama: Kadromuzda yer almamaktadır



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da bulunan Karbel Karaköprü Belediyespor, türkücü Berdan Mardini'yi telefonla arayan ve ihtiyaç sahibi bir aile için yardım kampanyası düzenlediklerini söyleyerek dolandırdığı iddia edilen futbolcu Tolgahan Nurhak'ın kadrolarında yer almadığını açıkladı.

Türkücü Berdan Mardini'yi, yardıma muhtaç bir aile için destek isteyerek dolandırmaya çalışan kişinin Karaköprü Belediyesporlu futbolcu Tolgahan Nurhak olduğu ve hakkında dava açıldığı yönündeki haberler üzerine, kulüpten açıklama yapıldı. İsmi geçen kişinin 2019 yılında 6 ay süreyle lisanslı olarak takımda yer aldığı ancak hiçbir maçta forma giymediği öğrenildi. Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, kadrolarında dolandırıcılık olayına ismi karışan Tolgahan Nurhak'ın bulunmadığı belirtilerek şöyle denildi:

"Bugün çeşitli medya kuruluşlarında yer alan bir habere göre kulübümüzde oynayan bir futbolcunun bir dolandırıcılık olayına karıştığı iddia edilmiştir. İsmi geçen şahsın, 2020-2021 sezonunda kulübümüzle hiçbir bağı olmayıp mevcut kadromuzda da yer almamaktadır. Konu ile ilgili kamuoyunu bilgilendirme adına bu açıklamanın yapılması gereği görülmüştür".DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-01-05 15:14:08



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