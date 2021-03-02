Şanlıurfa´da hafif ticari araç devrildi: 1ölü, 6 yaralı

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Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada İshak Aytış (38) hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa yönüne gelen Önder Aytış yönetimindeki 65 BB 255 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta bulunan İshak Aytış´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü Önder Aytış ile araçta bulunan Osman Diyar Aytış, Erkan Aytış, Sinan Aytış, Hakan Aytış ve İdris Aytış, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2021-03-02 17:18:00



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