Hacıhıdır Barajı Gölü'nde balık ölümlerine inceleme

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Mehmet SEZGİN/ SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesindeki Hacıhıdır Barajı Gölü'nde binlerce balık, kıyıya vurdu. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gölden su ve ölü balık numuneleri alıp, inceleme başlattı.

Siverek'e bağlı Kargalı Mahallesi yakınlarında bulunan ve sulama amaçlı yapılan Hacıhıdır Baraj Gölü'nde binlerce balık, kıyıya vurdu. Ölü balıkları fark eden mahallelinin ihbarı üzerine Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gölden su ve ölü balık numuneleri alarak, inceleme başlattı. Bölgede tedirginliğe yol açan balık ölümlerinin, göldeki suyun azalmasıyla oluşan oksijen yetersizliğinden kaynaklandığı tahmin edilirken, kesin sonucun, inceleme sonrası belli olacağı belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

2021-11-25 09:32:43



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