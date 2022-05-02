Annesi ile tartışan babasını öldürdü Babasının kafasına sopa ile vurup ölümüne neden oldu

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bir genç, annesi ile tartışan babasını sopayla öldürdü.

Karaca kırsal Mahallesi'nde İddiaya göre 16 yaşındaki K.A., annesi ile tartışan 50 yaşındaki babası Mehmet A.'nın kafasına sopayla vurdu. Baba aldığı darbe ile kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine mahalleye giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde babanın hayatını kaybettiğini belirledi.

Şahsın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Suruç Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken 16 yaşındaki çocuk ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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