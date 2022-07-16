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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Viranşehir 15 Temmuz'da tek yürek oldu

İHA

Viranşehir 15 Temmuz'da tek yürek oldu

Viranşehir’de 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.
Viranşehir Belediyesi ve İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ‘Demokrasi Uğruna, Türkiye Aşkına’ temalı 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, Kışla Mahallesi Camiinde şehitler için okunan Mevlidi Şerif ile başladı. Şehitler için dualar edildi.
Mevlit programına Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, İlçe Kaymakamı Önder Çengel, Garnizon Komutan Vekili Yarbay Mehmet Küpüklü, Cumhuriyet Başsavcısı Tuncay Aydın, İlçe Jandarma komutanı Yüzbaşı Uğur Güleç, İlçe Müftüsü Mahmut Kaya, Viranşehir Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Seyyid Mücahit Denel ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Protokol üyeleri, mevlit programının ardından Viranşehir Şehit ve Gazi Aileleri Derneğini ziyaret etti. Dernek Başkanı Seyyid Mücahit Denel ve Dernek üyeleri ile bir süre sohbet eden Başkan Salih Ekinci ve Kaymakam Önder Çengel, daha sonra beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli Birlik Günü konulu resim sergisini ziyaret etti. Sergiyi gezen protokol üyeleri, 15 Temmuz direnişinin ve ruhunun yansıtıldığı resimleri teke tek inceledi, emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlikler, 15 Temmuz Şehitleri ve kahraman gaziler anısına düzenlenen halk koşusu ile devam etti. Gündüz başlayan etkinlikler, gece boyu da devam etti. Viranşehir Kaymakamlığı tören alanında ilçe protokolü, kamu kurum amir ve müdürleri ile vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleşen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün finali, İstiklal Marşı'nın okunması, saygı duruşu ve Kuranı Kerim tilaveti başladı.

Günün anlam ve önemi ile ilgili Viranşehir Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Seyyid Mücahid Denel, AK Parti Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, İlçe Kaymakamı Önder Çengel ve Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı birer konuşma yaptı.

Programda konuşan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, ülkenin geleceğini yok etmeye yönelik hain darbe girişimine sahne olan karanlık gecenin üzerinden 6 yıl geçtiğini hatırlatarak, tarihe kara leke olarak geçen darbe gecesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla birlikte 18 Mart Çanakkale ruhuyla cesur ve korkusuzca sokaklara inen halkımız tarafından bertaraf edildiğini söyledi. 15 Temmuz gecesi hain teröristlerle mücadele eden herkesin vatanının ne kadar önemli olduğunu tekrar gösterdiğini ifade eden Ekinci, "Şehitlerimiz ve Gazilerimiz 15 Temmuz gecesi cesaretleriyle, dirayetleri, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdılar. Hiç şüphesiz ki şehitlerimiz, kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edeceklerdir. Artık her yıl kendilerini gönülden yad edecek, hatıralarını gelecek nesillere aktaracağız. Cumhuriyetimize, aydınlık yarınlarımıza ve şanlı ordumuza karşı yapılan hain darbe girişimini vatanı için bedenlerini siper ederek, engellemeye çalışan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

Konuşmalarının ardından program 15 Temmuz konulu şiirlerin okunması, ilahi dinletisi, sinevizyon gösterisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ulusa sesleniş konuşması ile devam etti. Daha sonra protokol üyeleri tarafından şehit yakınlarına ve gazilere plaket, şiir okuyan öğrencilere ve halk koşusunda dereceye girenlere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Yaklaşık 5 saat süren program, 15 Temmuz şehitleri için İlçe Müftüsü Mahmut Kaya tarafından okunan hatim duasının ardından saatlerin gece yarısını gösterdiği 00.13’te tüm camilerden yankılanan salalarla sona erdi.
Viranşehir Belediyesi, program boyunca katılımcılara dondurma ve limonata ikramında bulundu.

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