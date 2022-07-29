Vali Gül ve Fatma Şahin’in Şanlıurfa ziyareti

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ü ziyaret etti.
Bir dizi temaslar için Şanlıurfa'ya giden Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ü makamında ziyaret ederek istişarelerde bulundular.
Görüşmenin ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi şeref defterini imzalayan Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin hatıra fotoğrafının ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nden ayrıldılar.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.