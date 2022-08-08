Şanlıurfa´da boş arazide parçalanmış erkek cesedi bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, boş arazide bir erkeğe ait parçalanmış ceset bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Boztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede hayvan otlatan çobanlar, iddiaya göre boş arazide hareketsiz yatan birini görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde vücudu parçalanmış haldeki 30 yaşlarındaki erkeğe ait ceset, incelemelerin ardından otopsi için adli tıp morguna götürüldü. Jandarma ekipleri, cesedin kimliğinin ve ölüm nedeninin belirlenmesine yönelik çalışma başlattı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-08-08 14:04:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.