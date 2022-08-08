Şanlıurfa´da boş arazide parçalanmış erkek cesedi bulundu

Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, boş arazide bir erkeğe ait parçalanmış ceset bulundu.
Olay, öğle saatlerinde Boztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede hayvan otlatan çobanlar, iddiaya göre boş arazide hareketsiz yatan birini görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde vücudu parçalanmış haldeki 30 yaşlarındaki erkeğe ait ceset, incelemelerin ardından otopsi için adli tıp morguna götürüldü. Jandarma ekipleri, cesedin kimliğinin ve ölüm nedeninin belirlenmesine yönelik çalışma başlattı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2022-08-08 14:04:17
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