DHA

Şanlıurfa'da 2 kağıt toplayıcısı, konteyner içinde kız bebeğe ait cansız beden buldu. Sağlık görevlileri bebeğin yeni doğduğunu belirlerken, polis soruşturma başlattı.





Olay, Onikiler Mahallesi'nde meydana geldi. Kağıt toplayıcısı 2 genç, çöp konteynerini karıştırdığı sırada, beze sarılı bir bebeğe ait cansız beden gördü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde, cansız bedenin yeni doğmuş kız bebeğe ait olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin konteynerdeki incelemelerinin ardından bebek cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kolunda doğum bilgi bileziği olan bebeği bırakan kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.