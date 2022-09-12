Şanlıurfa’da kaza: 16 yaralı 0:00 / 0:00

İHA

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde mevsimlik işçilerin bulunduğu minibüs ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 16 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolu Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, mevsimlik işçilerin içinde bulunduğu Mahsun İ. idaresindeki 34 EB 3167 plakalı minibüs ile Ercan Y. hakimiyetindeki 16 SAF 13 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.







Kazada her iki aracın sürücüleri ile beraber 16 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.