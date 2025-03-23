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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Şanlıurfaspor'da Cihat Arslan dönemi - Futbol Haberleri

        Şanlıurfaspor'da Cihat Arslan dönemi

        Trendyol 1. Lig ekibi Şanlıurfaspor'da teknik direktörlüğe Cihat Arslan getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 00:11 Güncelleme: 23.03.2025 - 00:11
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        Şanlıurfaspor'da Cihat Arslan dönemi!
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'da teknik direktörlük görevine Cihat Arslan getirildi.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Cihat Arslan ile anlaşma sağlamıştır. Daha önce de kulübümüzde görev alan ve önemli katkılar sunan hocamıza ve ekibine yeni dönemlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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