Şanlıurfaspor, Stefan Ashkovski ile anlaştı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, kanat oyuncusu Stefan Ashkovski'yi renklerine bağladı.
Giriş: 12.07.2024 - 19:17 Güncelleme: 12.07.2024 - 19:17
Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı Yeşilliler, kanat oyuncusu Stefan Ashkovski'yi transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Ermenistan'ın Alashkert Yerevan takımından Kuzey Makedonya A Milli takımı oyuncusu Stefan Ashkovski ile sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.
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