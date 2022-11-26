Yine söylenen göre her insanın melek sayısı farklıdır ve melek sayısının anlaşılması için sık sık karşınıza çıkan sayı serisine dikkat etmeniz gerekiyor.

777 ve 555 sayısının Şans getirdiğine inanıldığı için sık sık sosyal medyada görmeniz mümkün. Fakat 0’dan 9’a kadar her melek sayısı farklı anlamlar içeriyor.

Bu sayılardan bazılarının şans getirdiğine inanılsa da bazılarının bir mesaj gönderdiği düşünülüyor. Yani bu sayıyı tesadüfen gören biri kendisine evren tarafından mesaj gönderildiğine inanabiliyor.