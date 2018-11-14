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Şans Topu ne zaman? Şans Topu çekilişi saat kaçta?

Şans Topu çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Geçen hafta Adana ve Erzurum'dan 2 kişinin 5+1 bilerek 735'er bin lira ikramiye kazandığı Şans Topu çekilişi ne zaman? Şans Topu saat kaçta çekiliyor?

14.11.2018 - 10:50 | Güncelleme:

Şans Topu çekilişi her hafta yüzlerce bin lira dağıtarak, birçok kişiyi mutlu ediyor. Büyük ikramiye umuduyla Şans Topu kuponlarını yatıranlar şimdi heyecanla Şans Topu çekilişinin gerçekleştirileceği saati bekliyor. İşte Şans Topu'na dair detaylar...

ŞANS TOPU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Şans Topu çekilişleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Çarşamba günleri saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Çekilişin ardından 15 - 20 dakika içerisinde ikramiye bilgileri ile birlikte Şans Topu sonuçları MPİ'nin sitesinde ilan ediliyor. Çekilişler MPİ'nin Ankara Balgat'taki binasında gerçekleştiriliyor.

ŞANS TOPU'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 7 KASIM: 8 - 16 - 21 - 23 - 32 + 13

Geçen hafta Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. Sonuçlara göre Adana Seyhan ve Erzurum Yakutiye'den iki kişi 5+1 bilerek büyük ikramiyeyi aralarında bölüştü. 

5+1 bilen kişi sayısı : 2 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 735.460,45 TL
5 bilen kişi sayısı : 28 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.733,80 TL
4+1 bilen kişi sayısı : 293 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 261,70 TL
4 bilen kişi sayısı : 3.774 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 27,05 TL
3+1 bilen kişi sayısı : 6.626 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 19,90 TL
3 bilen kişi sayısı : 95.997 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,70 TL
2+1 bilen kişi sayısı : 57.743 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6,15 TL
1+1 bilen kişi sayısı :
 188.641 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,65 TL

 

 

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