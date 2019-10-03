Şans Topu 2 Ekim çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba günleri saat 21.15'te yapılıyor. Şans Topu çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Yaklaşık 15 - 20 dakika içerisinde ikramiye bilgileri ile birlikte Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi sitesinde ilan ediliyor. İşte, 2 Ekim 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...
2 EKİM 2019 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI : 05 - 15 - 29 - 31 - 33 + 08
|5+1 bilen kişi sayısı :
|1. Devir
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|858.870,27 TL
|5 bilen kişi sayısı :
|19
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|4.374,70 TL
|4+1 bilen kişi sayısı :
|198
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|560,25 TL
|4 bilen kişi sayısı :
|2.613
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|53,00 TL
|3+1 bilen kişi sayısı :
|5.852
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|28,65 TL
|3 bilen kişi sayısı :
|76.633
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|4,70 TL
|2+1 bilen kişi sayısı :
|54.676
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|6,70 TL
1+1 bilen kişi sayısı :
182.660
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
3,75 TL
ŞANS TOPU OYUNU HAKKINDA
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;
(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.
ŞANS TOPU SONUÇLARI - 25 EYLÜL: 1-12-16-18-29-6
|5+1 bilen kişi sayısı :
|1
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|875.851,40 TL
|5 bilen kişi sayısı :
|18
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|4.709,05 TL
|4+1 bilen kişi sayısı :
|208
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|543,40 TL
|4 bilen kişi sayısı :
|2.527
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|56,00 TL
|3+1 bilen kişi sayısı :
|6.612
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|25,60 TL
|3 bilen kişi sayısı :
|79.326
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|4,65 TL
|2+1 bilen kişi sayısı :
|62.732
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|5,90 TL
1+1 bilen kişi sayısı :
206.447
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
3,40 TL
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