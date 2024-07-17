Şans Topu sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Sisal Şans tarafından düzenlenen Şans Topu çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 17 Temmuz Çarşamba günü Şans Topu sonuçlarına ilişkin detayları haberimizde bir araya getirdik. İşte, 17 Temmuz 2024 bugün Şans Topu'nda büyük ödülü kazandıran numaralar ile çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

17 TEMMUZ 2024 ŞANS TOPU SONUÇLARI

10 - 23 - 25 - 26 - 31 + 10

ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

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Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.