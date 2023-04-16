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Haberler Yaşam Şans Topu Şans Topu sonuçları açıklanıyor... 16 Nisan 2023 Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama
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16 Nisan 2023 Şans Topu sonuçları açıklanıyor... Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama

Şans Topu çekiliş sonuçları bekleniyor. Haftada iki kez gerçekleştirilen Şans Topu'nda haftanın son çekilişi heyecanı yaşanıyor. İşte 16 Nisan 2023 Pazar Şans Topu sonucu sorgulama ekranı...

Şans Topu sonuçları açıklanıyor... 16 Nisan 2023 Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama
HABERTURK.COM

Şans Topu sonuçları Sisal Şans tarafından noter huzurunda çekiliyor. Gözler haftanın son Şans Topu çekiliş sonuçlarına çevrildi. İşte 16 Nisan 2023 Pazar bugünkü Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar...

16 NİSAN PAZAR 2023 ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. 16 Nisan Şans Topu sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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