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Şans Topu sonuçları - Milli Piyango 6 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından bu akşam gerçekleştirilecek 960. hafta çekilişinin ardından belli olacak. Şans Topu'nda son 2 haftadır üst üste 5+1 bilen çıkmadığı için bu akşama devren ikramiye tutarı 1 milyon 863 bin liraydı. Peki Şans Topu çekilişi ne zaman, saat kaçta?

Şans Topu

Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Şans Topu'nda 1'den 34'e kadar sıralı topların yer aldığı küreden 5 rakam ve 1'den 14'e kadar sıralı topların yer aldığı küreden 1 şanslı rakam belirleniyor. Kuponundaki aynı kolonda 5+1 bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. İşte Şans Topu'na dair detaylar...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba akşamları saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Şans Topu çekiliş sonuçlarına göre ikramiye bilgileri belli olur olmaz ayrıntılar haberimizde yer alacak.

ŞANS TOPU HAKKINDA

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

ŞANS TOPU'NUN GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 30 EKİM: 01 - 10 - 30 - 32 - 34 + 03

5+1 bilen kişi sayısı : 2. Devir
5 bilen kişi sayısı : 22
4+1 bilen kişi sayısı : 203
4 bilen kişi sayısı : 3.043
3+1 bilen kişi sayısı : 5.922
3 bilen kişi sayısı : 83.316
2+1 bilen kişi sayısı : 57.131
1+1 bilen kişi sayısı : 202.128

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.863.562,43 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.159,85 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 601,30 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 50,20 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 31,20 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,75 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 7,00 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,75 TL

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