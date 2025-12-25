Habertürk
Habertürk
        Santa1 Kodlu Noel uçuşunu binlerce kişi takip etti | Dış Haberler

        Santa1 kodlu Noel uçuşunu binlerce kişi takip etti

        Uçuş takip platformu Flightradar24'ün gelenekselleşen Noel uçuşu, Santa1 çağrı koduyla bu sene de başladı. Sembolik uçuş, binlerce kişi canlı olarak takip ediliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2025 - 00:15 Güncelleme: 25.12.2025 - 00:17
        Santa1 kodlu Noel uçuşu başladı
        Uçuş takip platformu Flightradar24'ün gelenekselleşen Noel uçuşu, bu sene de binlerce kişi tarafından takip ediliyor.

        Anlık takip eden kişi sayısının zaman zaman 100 bini aştığı sembolik uçuş, Kuzey Kutbu'ndan hareket ediyor.

        Kuzey Kutbu'ndan başlayan uçuş, rotası boyunca dünyanın pek çok yerine uğruyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 23 Aralık 2025 (Türkiye Kupası'nda Dev Derbi)

        Türkiye Kupası'nda dev derbi. Fenerbahçe 16 maçtır yenilmiyor. Fenerbahçe'de eksik sayısı çok fazla. Beşiktaş 3 Puan istiyor. Euroleauge'in 18. Haftasında Fenerbahçe Beko Barcelona ile karşılaşıyor. Anadolu Efes Asvel deplasmanında.Spor Bülteni'nde Selen

        #santa1
        #radar
        #NOEL
