Santa1 kodlu Noel uçuşunu binlerce kişi takip etti
Uçuş takip platformu Flightradar24'ün gelenekselleşen Noel uçuşu, Santa1 çağrı koduyla bu sene de başladı. Sembolik uçuş, binlerce kişi canlı olarak takip ediliyor
Giriş: 25.12.2025 - 00:15 Güncelleme: 25.12.2025 - 00:17
Uçuş takip platformu Flightradar24'ün gelenekselleşen Noel uçuşu, bu sene de binlerce kişi tarafından takip ediliyor.
Anlık takip eden kişi sayısının zaman zaman 100 bini aştığı sembolik uçuş, Kuzey Kutbu'ndan hareket ediyor.
Kuzey Kutbu'ndan başlayan uçuş, rotası boyunca dünyanın pek çok yerine uğruyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ