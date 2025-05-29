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        Haberler Gündem 3. Sayfa SAPIK! Prizlere gizli kamera yerleştirmişti... Oğlu da o apartta kalmış | Son dakika haberleri

        Prizlere gizli kamera yerleştirmişti... Oğlu da o apartta kalıyormuş!

        Denizli'de, sahibi olduğu apartman dairesini tek odalı apartlara çevirerek, saatlik ve günlük kiraya verip, yatakları ve banyoları görecek şekilde üçlü prizlerin içine gizli kamera yerleştirdiği belirlenip tutuklanan 48 yaşındaki Murat Filiz'in oğlu 20 yaşındaki H.B.F.'nin de ifadesine başvuruldu. H.B.F., polisteki ifadesinde kendisinin de söz konusu apartta kaldığını ve gizli kameralardan haberinin olmadığını söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 08:07 Güncelleme: 29.05.2025 - 08:13
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        Prizlere gizli kamera yerleştirmişti... Oğlu da o apartta kalıyormuş!
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesi Yunus Emre Mahallesi, 6423 Sokak'taki bir apartmanın bodrum katında kalan M.A., duvara monte edilmiş üçlü prizden ışık yansıdığını fark etti.

        PRİZİ SÖKÜP GİZLİ KAMERAYI BULDU

        DHA'daki habere göre durumdan şüphelenen M.A., yatağı ve banyoyu gören prizi söküp, içini açtı. Prizdeki gizli kamerayı bulan M.A., o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. M.A. daha sonra polise giderek şikayetçi oldu.

        ÜÇLÜ PRİZLERDEN GİZLİ KAMERA ÇIKTI

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri üç ayrı apart dairesinde de inceleme yaptı. Aramalarda, apartlardaki üçlü prizlerin içine gizli kamera yerleştirildiği tespit edildi.

        ÇOK SAYIDA MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜ BULUNDU

        Bu kapsamda sahibi olduğu daireyi apart dairelere çevirip, günlük ya da saatlik kiraya verdiği belirlenen apart sahibi Murat Filiz (48), gözaltına alındı.

        DAİRENİN SAHİBİ TUTUKLANDI

        İncelemede, gizli kameraların içinde bulunan hafıza kartlarında çok sayıda kişinin uygunsuz görüntüleri olduğu belirlendi. Filiz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        GÖRÜNTÜLERİ CANLI İZLİYORMUŞ

        Filiz'in polisteki ifadesi ortaya çıktı. Filiz ifadesinde, gizli kameraları prizlere fantezi amacıyla yerleştirdiğini, yaşanan durum nedeniyle utandığını söylediği öğrenildi. Filiz'in gizli kameraları internete bağlı olarak kurduğu, yaşananları canlı olarak cep telefonundan izleyip, aynı zamanda da kaydettiği ortaya çıktı.

        ŞİKAYETÇİ SAYISI 5'E ÇIKTI

        Olayın ortaya çıkmasının ardından apartlarda kalıp, kaydedildiğinden şüphelenen 4 kişi daha polise şikayetçi oldu. Böylelikle şikayetçi sayısı 5'e yükseldi.

        MAĞDURLAR TESPİT EDİLECEK

        Diğer yandan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından hafıza kartlarındaki görüntüler de incelemeye alındı. Çok sayıda uygunsuz görüntünün yer aldığı hafıza kartlarındaki kişilerin de tespit edilerek Filiz'den şikayetçi olup, olmayacaklarının belirleneceği bildirildi.

        OĞLU DA KAMERALI APARTTA KALMIŞ

        Olayla ilgili Murat Filiz'in oğlu H.B.F.'nin (20) de ifadesi alındı. H.B.F. ifadesinde, gizli kameralardan haberinin olmadığını, kendisinin de söz konusu apart dairesinde zaman zaman kaldığını söylediği öğrenildi.

        "KIZ ÖĞRENCİYE KİRALIK APART"

        Öte yandan, ayrıca Murat Filiz'in apartın camında telefon numarası ve ‘Kız öğrenciye kiralık apart, kampüse 1200 metre' yazılı kağıt yapıştırdığı da görüldü.

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