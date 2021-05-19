İğrenç olayda sıcak gelişme! 0:00 / 0:00

DHA

Antalya Konyaaltı sahilinde, dün öğle saatlerinde, cep telefonu kamerasıyla kabin altından görüntü çekildiğini fark eden kadın, bir süre sonra içeriden çıkan A.A. (17) ve Y.H.'ye (17) durumu anlattı ve görüntü alan kişiyi gösterdi.

KAÇMASINA İZİN VERMEDİLER

DHA'da yer alan habere göre genç kızların yanına gidip, tartıştığı şüphelinin kaçması üzerine sahildekiler de kovalamaya başladı.

GENÇLER YERE YATIRDI

Sahil bölümünden kaçarak, otopark kısmına gelen şüpheli, kendisini yakalayan gençler tarafından yere yatırıldı.

BAŞKA FOTOĞRAFLAR DA ÇIKTI

İhbarla gelen polise teslim edilen şüphelinin, Mustafa A. olduğu belirlendi. Cep telefonunda yapılan incelemede ise çok sayıda uygunsuz görüntü tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan Mustafa A., bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Mustafa A., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.