İğrenç olayda sıcak gelişme!

Antalya Konyaaltı sahilinde, dün öğle saatlerinde, cep telefonu kamerasıyla kabin altından görüntü çekildiğini fark eden kadın, bir süre sonra içeriden çıkan A.A. (17) ve Y.H.'ye (17) durumu anlattı ve görüntü alan kişiyi gösterdi.
KAÇMASINA İZİN VERMEDİLER
DHA'da yer alan habere göre genç kızların yanına gidip, tartıştığı şüphelinin kaçması üzerine sahildekiler de kovalamaya başladı.
GENÇLER YERE YATIRDI
Sahil bölümünden kaçarak, otopark kısmına gelen şüpheli, kendisini yakalayan gençler tarafından yere yatırıldı.
BAŞKA FOTOĞRAFLAR DA ÇIKTI
İhbarla gelen polise teslim edilen şüphelinin, Mustafa A. olduğu belirlendi. Cep telefonunda yapılan incelemede ise çok sayıda uygunsuz görüntü tespit edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Gözaltına alınan Mustafa A., bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Mustafa A., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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