Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Sapyoseksüellik ne demek? Sapyoseksüel ne anlama geliyor? İşte Sapyoseksüeller hakkında bilgiler

Sapyoseksüellik ne demek? Sorusu Hülya Avşar'ın açıklamalarının ardından merak konusu oldu. Avşar, "sapyoseksüelim zaten" diyerek zeki erkeklerden hoşlandığını duyurdu. Peki, Sapyoseksüellik belirtileri nelerdir? İşte Sapyoseksüellik hakkında detaylar haberimizde...

Sapyoseksüellik ne demek? Sapyoseksüel ne anlama geliyor? İşte Sapyoseksüeller hakkında bilgiler

Sapyoseksüellik ne demek? Sapyoseksüel ne anlama geliyor? SOrusu merak konusu oldu. Karşı cinste dış görünüş veya fiziksel görünümden önce zeka ve entelektüel seviyeye önem verenler için kullanılır. İşte Sapyoseksüellik hakkında daha detaylı bilgiler...

SAPYOSEKSÜEL NEDİR?

Sapyoseksüel kelimesi dış görünüş ve fiziksel görünümden önce zeka, entelektüel seviye ve kültür düzeyi gibi kriterlerden etkilenen insanları tanımlamak için kullanılır.

Kelimenin kökeni ise akıllı veya zeki sözcüğünün Latincesi olan "sapien" ile "sexualis" kelimelerinin birleşmesinden oluşuyor.

İnsanın bedeninden ziyade beynine duyulan hayranlık hissine sahip kişiler olan sapyoseksüeller, zekayı en önemli tahrik edici unsur olarak görürler.

SAPYOSEKSÜELLİK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bir sapyoseksüel, ona gönderdiğiniz etkileyici bir fotoğraftan değil, onunla mesajlaşırken dil bilgisi kurallarına ne kadar dikkat ettiğinize bakar ve bundan etkilenir.

Ayrıntıclık ve mükemmeliyetçilik sapyoseksüeller arasında oldukça yaygındır.

İş yaşamında genelde başarılı kişiler olan sapyoseksüeller kolay kolay beğenmeyen seçici insanlardır.

Partnerlerinin entelektüel birikimine ve bunun getirdiği özgüvene hayranlık duyarlar.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

AYEDAŞ, BEDAŞ Elektrik kesintisi sorgula: 15 Mart elektrik kesintisi duyuruları İstanbul
GÜNDEMİstanbul elektrik kesintisi sorgulama
SON DAKİKA: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler! 15 Mart İstanbul İSKİ su kesintisi duyuruları
GÜNDEMİstanbul son dakika su kesintisi duyuruları
BİTMİYOR | Son dakika: Sokağın ortasında kadına şiddet! Yer: İstanbul Küçükçekmece
GÜNDEMSokağın ortasında kadına şiddet!
Kavga yangınla bitti! Son dakika: Kavga eden çiftler evi ateşe verdi
GÜNDEMEvli çiftin kavgasında ev küle döndü
Kabine Toplantısı ne zaman? Son dakika: Tarih ve saat belli odlu!
GÜNDEMKabine toplanıyor! Gündemde koronavirüs risk haritası ...
Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman? MEB AÇIKLADI: AÖL 2. dönem kayıt yenileme ve ders seçimi tarihleri
GÜNDEMAÖL 2021 2. dönem sınavı ne zaman?
Marketler hafta içi kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 15 Mart market çalışma saatleri!
GÜNDEMMarket saatleri değişti
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?
GÜNDEM65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri değişti!
Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yasaklar geri mi geliyor? 15 Mart yeni koronavirüs kararları
GÜNDEMKabine toplanıyor! Yasaklar geri mi geliyor?
VANDALLIK | Son dakika: Sokak ortasında öldüresiye dayak! Anbean kaydedildi
GÜNDEM5 kişiden 1 kişiye şiddet! Bayıltana kadar dövdüler!