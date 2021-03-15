Sapyoseksüellik ne demek? Sapyoseksüel ne anlama geliyor? SOrusu merak konusu oldu. Karşı cinste dış görünüş veya fiziksel görünümden önce zeka ve entelektüel seviyeye önem verenler için kullanılır. İşte Sapyoseksüellik hakkında daha detaylı bilgiler...

SAPYOSEKSÜEL NEDİR?

Sapyoseksüel kelimesi dış görünüş ve fiziksel görünümden önce zeka, entelektüel seviye ve kültür düzeyi gibi kriterlerden etkilenen insanları tanımlamak için kullanılır.

Kelimenin kökeni ise akıllı veya zeki sözcüğünün Latincesi olan "sapien" ile "sexualis" kelimelerinin birleşmesinden oluşuyor.

İnsanın bedeninden ziyade beynine duyulan hayranlık hissine sahip kişiler olan sapyoseksüeller, zekayı en önemli tahrik edici unsur olarak görürler.

SAPYOSEKSÜELLİK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bir sapyoseksüel, ona gönderdiğiniz etkileyici bir fotoğraftan değil, onunla mesajlaşırken dil bilgisi kurallarına ne kadar dikkat ettiğinize bakar ve bundan etkilenir.

Ayrıntıclık ve mükemmeliyetçilik sapyoseksüeller arasında oldukça yaygındır.

İş yaşamında genelde başarılı kişiler olan sapyoseksüeller kolay kolay beğenmeyen seçici insanlardır.

Partnerlerinin entelektüel birikimine ve bunun getirdiği özgüvene hayranlık duyarlar.