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Sar Başa oyuncuları kimler? Sar Başa filminin konusu ne?

Sar Başa son dönemde dikkatleri çeken komedi filmleri arasında yer alıyor. İlk olarak Ağustos 2019 tarihinde izleyici ile beyaz perdede buluşan Sar Başa filmi üniversite sınavına bir gün kala hafızasını kaybeden bir gencin yaşadıklarını konu ediyor. İşte Sar Başa filmi ile ilgili detaylar

Sar Başa

Sar Başa oyuncuları kimler? Sar Başa filminin konusu ne? soruları, film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyicilerin gündeminde. Sar Başa filmi, komedi tarzını sevenlerin dikkatini çeken yerli yapımlar arasında yer alıyor. Sar Başa filmi ile ilgili detaylar haberimizde.

SAR BAŞA OYUNCULARI KİMLER?

Berk Alan'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu Sar Başa filminin oyuncu kadrosunda Alper Rende, Kemal Can Parlak ve Ali Biçim yer alıyor.

SAR BAŞA FİLMİNİN KONUSU NE?

Ussal, üniversite sınavlarına hazırlanmakta olan bir gençtir. Moda tasarımcı olmak isteyen abisi, kuzenleri, basketbol antrenörü Kürşad ve müzisyen olmak isteyen Sabri ile aynı evi paylaşan Ussal’ın başına tam da sınavdan önce beklenmek bir şey gelir. Uzun süredir hazırlandığı sınava bir gün kala talihsiz bir olay yaşayan Ussal, hafızasını yitirir. Yaşananlar karşısında ne yapacaklarını şaşıran ekip, Ussal’ın hafızasını geri getirmenin yolunu aramaya başlar. Gençler, bir ümit son yaşadıkları günü tekrar yaşatmaya çalışarak Ussal’ın hafızanı geri getirmeye çalışır.

 

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