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SAR BAŞA OYUNCULARI KİMLER?

Berk Alan'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu Sar Başa filminin oyuncu kadrosunda Alper Rende, Kemal Can Parlak ve Ali Biçim yer alıyor.

SAR BAŞA FİLMİNİN KONUSU NE?

Ussal, üniversite sınavlarına hazırlanmakta olan bir gençtir. Moda tasarımcı olmak isteyen abisi, kuzenleri, basketbol antrenörü Kürşad ve müzisyen olmak isteyen Sabri ile aynı evi paylaşan Ussal’ın başına tam da sınavdan önce beklenmek bir şey gelir. Uzun süredir hazırlandığı sınava bir gün kala talihsiz bir olay yaşayan Ussal, hafızasını yitirir. Yaşananlar karşısında ne yapacaklarını şaşıran ekip, Ussal’ın hafızasını geri getirmenin yolunu aramaya başlar. Gençler, bir ümit son yaşadıkları günü tekrar yaşatmaya çalışarak Ussal’ın hafızanı geri getirmeye çalışır.