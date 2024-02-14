Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Sara Arfaoui, "Sadece ilkay'ın eşi olarak tanınıyorum"

        Sara Arfaoui, "Sadece ilkay'ın eşi olarak tanınıyorum"

        İlkay Gündoğan'ın eşi İtalyan model Sara Arfaoui, kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu; " İlkay'ın başarılarıyla gurur duyuyorum ama ben de Sara'yım"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2024 - 13:39 Güncelleme: 14.02.2024 - 13:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Ama ben de Sara'yım"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şimdilerde Barcelona forması giyen İlkay Gündoğan, İtalyan model Sara Arfaoui ile 2022'de evlenmiş, 2023'te 'Kais' adını verdikleri bir oğulları olmuştu.

        "6 DİL BİLİYORUM"

        Sara Arfaoui, yaptığı açıklamada futbolcu eşi olmanın zorluklarını anlattı.

        "YÜKSELMEK İSTİYORUM"

        Sara Arfaoui, duygularını şöyle dile getirdi; "Evlendiğimden beri sadece İlkay'ın eşi olarak tanınıyorum ama benim de kariyerim var. Futbolcuların hayat arkadaşlarının sadece 'eş' olarak değerlendirilmesi çok yanlış. İlkay'ın başarılarıyla gurur duyuyorum ama ben de Sara'yım. 6 dil biliyorum ve sıfırlanmak değil kariyerimde yükselmek istiyorum."

        REKLAM

        Fotoğraflar: Depo, Mega

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Sara Arfaoui
        #İlkay Gündoğan

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Yaz tatili kısalacak mı?
        Yaz tatili kısalacak mı?
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        SSR Mining hisseleri eridi
        SSR Mining hisseleri eridi
        "Hayatımı mahvetti"
        "Hayatımı mahvetti"
        Kulübeye çakıldı!
        Kulübeye çakıldı!
        Vasiyetini değiştirmiş
        Vasiyetini değiştirmiş
        Üniversitede ziyaretçi tartışması
        Üniversitede ziyaretçi tartışması
        Rica üzerine cinayet işledi! Beraatini istedi!
        Rica üzerine cinayet işledi! Beraatini istedi!
        4 günde 2 rekor!
        4 günde 2 rekor!
        O anlar kamerada! Hırsız çelik kasanın altında kaldı!
        O anlar kamerada! Hırsız çelik kasanın altında kaldı!
        Fincanları tükürerek temizleyen işletmecinin ifadesi ortaya çıktı!
        Fincanları tükürerek temizleyen işletmecinin ifadesi ortaya çıktı!
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        Aurier görücüye çıkacak!
        Aurier görücüye çıkacak!
        Berkay ve Hasan... 16 yaşında 2 ölüm!
        Berkay ve Hasan... 16 yaşında 2 ölüm!
        ABD'de 148 yıl sonra bir ilk
        ABD'de 148 yıl sonra bir ilk
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"