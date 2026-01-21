Şara, Barzani ile bölgedeki son gelişmeleri görüştü

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şara ve Barzani arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra "istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesinin yolları" konusu ele alındı.

Şara, görüşmede "Kürtlerin ulusal, siyasi ve medeni hakları dahil olmak üzere tüm haklarının korunduğunu" vurguladı.

Barzani ise Şam yönetimi ve terör örgütü YPG/SDG arasındaki Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'na desteğini dile getirdi.

AA'nın haberine göre açıklamada, tarafların, "bölgede barış ve güvenliğin sağlanması, ihtilafların herkesin yararına olacak şekilde çözülmesi için koordinasyon ve istişarenin sürdürülmesi konusunda mutabık olduğu" ifade edildi.